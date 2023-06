Heli Tooman ⟩ Avagem silmad ja süda Pärnule!

Tartu ülikooli Pärnu kolledži üliõpilastel tuleb oma kirjalike tööde tegemisel järgida üliõpilastööde juhendi nõudeid ja õpingute algul on see neile väga keerukas, sealhulgas detailide nägemine: et paigas oleksid õiged kriipsud, komad, tühikud. Olen neile öeldud, et teie akadeemiline silm pole veel lahti läinud, harjutage, küll see siis tasapisi avaneb ja hakkate nägema kõiki pisiasju.