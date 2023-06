Teisipäevast reedeni otsisid päästjad erinevate stsenaariumite järgi suitsu mattunud majast kannatanuid. Näiteks nägi üks stsenaarium ette olukorda, kus põlevast koolimajast on küll lapsed evakueeritud, kuid kontakti ei saada köögipersonaliga. Teisel juhul oli teada, et toimub maastikupõleng, kui jooksvalt selgus, et tuld on võtnud läheduses asuv koolimajagi.