On laupäeva keskpäev. Päike paistab eredalt pilvitus taevas, soe rannaliiv on riisutud ja maatuul on veepiiri nihutanud kaugele. Peesitamiseks on ruumi laialt, aga rahvast on Pärnu keskrannas napilt ja neistki suur osa üleriietes. Kohvikute lettide taga askeldavatel teenindajatel üleliia kundesid pole.