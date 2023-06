Netikommentaatorite välimääraja

„Kõiges on süüdi KaKa!“ skandeerija peab peaminister Kaja Kallast imeinimeseks, kellel on võim mõjutada kõike päikese all. Kallasest pidavat sõltuma igaühe tervislik seisund, kuritegevus, surma põhjus, noorte nutisõltuvus, kliimamuutused – iga õnn ja õnnetus, mis meid tabab. Kallas ainuisikuliselt käseb, poob ja laseb.