Ajakirjanduse käibemaksu tuleb hoopis langetada

Tšehhi parlamendi meediakomisjoni peamised töövaldkonnad on meedia reguleerimine, ajakirjanduse õigusruumi loomine ja ka rahastamise korraldamine. Eesti parlamendis sellist komisjoni ei ole ja nagu ma Tšehhi kolleegidele enesekindlalt ütlesin, ei ole hädasti vaja ka, sest meil on ajakirjandusega kõik üsna hästi. Ajakirjandus on professionaalne ja tugev. Isegi trükimeedia, erinevalt lõunanaabritest.



Ringhäälingulube jagab tehnilise järelevalve amet, meedia reguleerimise ja digiruumi korrastamise üle käivad akadeemilised arutelud ja see on juba väga hea. Samal ajal sulab klassikalise ajakirjanduse mõju nagu lumememm märtsis, sest suured meediahiiud, nagu näiteks Meta ja Google, on meie ajakirjanduse reklaamiturult ära viinud umbes 40 protsenti rahast, mida oleks saanud kasutada veel kvaliteetsema sisu tootmiseks.

Ajakirjanduse tulevik ei näi kõige helgem, sest digihiiud on toonud meie meediamaastikule kaose. Kui informatsioon on meie ajastu uus nafta, siis digimaailm, kus seda ammutatakse, on nagu Metsik Lääs. Võidab see, kel on kiirem päästikusõrm ja rohkem padruneid trumlis. Ükskõik, mida globaalsed firmad lubavad, kõigest ja kõigist üle kõlab raha hääl. Ei Eesti ega Tšehhi hammas hakka digihiidude peale, ainus võimalus digimaastikku kuidagi reguleerida ja digihiide maksustada on koos, Euroopa Liiduna. See aga eeldab kurnavaid läbirääkimisi oma raha kaitsvate ameeriklastega, kes tagavad sõjaliselt kogu Euroopa julgeolekut.