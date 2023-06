Euroopa ajakirjandusorganisatsioonid on Eesti valitsuses pettunud

Avaldame News Media Europe’i ja ülemaailmse uudistetoimetajate liidu avalduse muutmata kujul.

News Media Europe ja WAN-IFRA avaldavad kahetsust, et Eesti valitsus ja riigi- kogu on otsustanud ainsana Euroopa riikide hulgas tõsta ajakirjandusväljaannete käibemaksumäära. See on ohtlik samm, mis ohustab ajakirjanduse kvaliteeti ja kitsendab väljaannete võimalusi aja- kirjanike palkamisel.

2021. aastal kiitsid Euroopa Liidu rahandusministrid, kelle hulgas oli ka Eesti valitsuse esindaja, heaks käibemaksu-direktiivi parandused, mis lubasid liikmesriikidel nii trükis kui veebis ilmuvate uudistevälja-annete suhtes rakendada nullprotsendist käibemaksumäära. See tähistas olulist verstaposti meie sektori arengus, mis kannatas tõsiselt COVID-19-pandeemia mõju all ja pistis rinda veebiplatvormide üha tiheneva konkurentsiga. Liikmesriikidel avanes võimalus pakkuda väljaannetele kohest kergendust ning tagada, et kõrgetasemeline ajakirjandus jääb kodanikele kättesaadavaks.

News Media Europe ja WAN-IFRA on pettunud, et Eesti valitsus on valinud tegutsemisviisi, mis on vastuolus ülejäänud ELi liikmes-riikide eesmärkidega just sel ajal, kui meedia vajab igakülgset toetust võitluses propaganda ja valeinformatsiooni ilmingute vastu, et täita oma rolli meie demokraatlike väärtuste kaitsel.

Kutsume Eesti valitsust üles mitte jõustama seadusemuudatust, millega ajakirjandusväljaannete suhtes rakendatakse käibemaksu, ning kaaluma ELi viimaste käibemaksudirektiivi muudatuste valguses ajakirjandusväljaannete suhtes käibemaksu rakendamisest loobumist. Soovime siinkohal viidata UNESCO üleskutsele, millega julgustatakse riike kehtestama selliseid maksukorraldusi, mis arvestavad, et ajakirjandus on avalik hüve.

Alla kirjutanud:

Victoria Svanberg, News Media Europe’i president,

Wout van Wijk, News Media Europe’i tegevjuht,

Fernando de Yarza Lopez-Madrazo, WAN-IFRA president,