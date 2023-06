Kevin Saar näitas EMil murede kiuste maailmaklassi: Ebaõnnestumine tegigi sõidud põnevaks

Tõele au andes polnud Saarel esiti plaanis tänavu kodukamaral mõõtu võttagi – juhuste kokkulangemisel kukkus see lihtsalt nii välja.

Nimelt on Tartu ülikooli kehalise kasvatuse ja spordi eriala bakalaureusetudengil käsil viimane semester. Kuigi õppejõududega oli kenasti läbi räägitud, et suvepealinlane saab õpinguid jätkata USAst distantsilt, tuli nüüd tulla Taaralinna eksameid sooritama. Kuna vilumuste kontrollimise aeg kattus täpselt Langel toimunud EMi avaetapiga, ei saanud jätta võimalust kasutamata.

Saar oli Eestis täpselt nädala. "Lennujaamast läksin otse Tartusse, et teha eri töid ja eksameid järele. Enne EMi käisin paar korda ka sõitmas, et oma masinaga uuesti harjuda – nädal möödus väga kiiresti!" rääkis sportlane, kes lendas esmaspäeval tagasi Ameerikasse, sest nädalavahetusel ootab ees uus etapp. "Kodupubliku ees on alati eriline ja mõnus võistelda. Nägin sõpru, tuttavaid ja toetajaid – vägev üritus!"