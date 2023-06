Algav suvemuusika sari teeb tagasivaate Raimond Valgrele ja Pärnu kuurordile

Ülle Jantson kutsus sarja korraldajana esinejaid puudutama oma helikeelega ka mõnd Valgre lugu ja enamasti on see hästi vastu võetud. Suvemuusikaõhtuid päris täpselt ajastuliselt ritta panna, alustades kuurordi kujunemisega ja minnes 1920.–1930. aastate kaudu edasi 1940.–1950. aastaisse, tal muusikute esinemisgraafikute tõttu ei õnnestunud. Nii on ajastud suve peale veidi segi paisatud, aga ülevaate saab, kui iga kord kohal käia.