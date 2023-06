Pärnu orelifestival pühendab gala Eesti muusika suurkujule

Tobiase võimsad koraaliimprovisatsioonid kütkestasid publikut ja muutusid legendiks juba ta eluajal. Tema orelimängu tuldi kokku kuulama mitme kihelkonna pealt ja see rabas kuulajaid eriti ulja tormilisusega, mis olevat pannud kiriku laest krohvi pudenema. Arvata võib, et selline mäng andis sajanditagusele publikule sellise adrenaliinilaksu, mida tänapäeval saadakse rokikontserdilt.

Tobiase üllas eesmärk oli laiendada kirikumuusika piire ja väljendada siin kõrvuti religioosse pühalikkusega kogu inimhinge tundeskaalat. Sellest kreedost on kantud ka muusika, mis Eliisabeti kiriku kontserdil ettekandele tuleb – aateline, originaalne, ahelaid purustavalt ürgse jõuga Tobias, kes alati püüdles kõrgete eesmärkide poole.

Asjakohane on mainida, et seoses Tobiase 150. sünniaastapäevaga (29. mai) toimuvad selle eel ja järel Tobiase sünnipaigas Hiiumaal, täpsemalt Kärdla kirikus heliloojale pühendatud Eesti muusika pidupäevad, kus löövad kaasa meie esinduskoorid ja -orkestrid. Pärnu publikul on võimalik pidulikust tähistamisest osa saada orelifestivali galakontserdil Eliisabeti kirikus.