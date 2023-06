Puudu on 1,7 miljardit eurot. Veidi hoomatavam on number, et riigina kulutame iga päev 4,5 miljonit eurot rohkem, kui teenime. Iga päev kirjutame oma laste taskusse arve just nii suures summas. See pole vastutustundlik ega jätkusuutlik, kuritegu oleks seda ignoreerida.