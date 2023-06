Toomas Kuuda ⟩ Vaja on ühist ja pikka vaadet

Põhjus on lihtne: riigil on vaja raha, et saada tasakaalu riigieelarve ja katta riigi ülalpidamiskulud. Kiire on seepärast, et eelarve puudujääk on kasvanud samuti kiiresti. Kui mullu septembris oli see 1,2 miljardit eurot, siis aprillis juba 1,7 miljardit.