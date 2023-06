Indrek Raadik: “Lilleke rohus” rekord on 33–34 esituskorda õhtu jooksul

Raadiku sõnutsi on nende 1994. aastal välja tulnud laulu “Lilleke rohus” rekord 33–34 esituskorda õhtu jooksul.

Aprilli lõpus tähistasite sünnipäeva pealinna rokiklubides, vahepeal ilmselt mujalgi, nüüd olete jõudnud kodu lähedale.

Eks me vaikselt tinista, võiks rohkem, aga me teeme bändi ikkagi oma põhitöö kõrvalt täpselt niipalju, kui jõuame. Aga viitsimist nagu on. Täna oleme Pärnus, homme Luunjas ja järgmisel nädalal lausa kaks päeva järjest Saaremaal.

On’s 32 aastat bänditegemist läinud linnutiivul või pigem tundub, et on tohutu maraton läbi joostud?

Ühtpidi on nagu maraton, teistpidi ... kui silmad kinni pannes tagasi mõelda, siis alles see oli, kui me esimest korda Pärnu Vallikäärus päris suure lava peale astusime.