Kakaterror ⟩ Mille järgi valivad linnud autosid, mida “valanguga” kostitada?

Tabavusprotsendi kohta liigub rahva seas mitu legendi. Mõni usub, et sulissõbrad valivad autosid, millele pihta saada, värvi järgi; mõni räägib, et seal, kus juba on, sinna tuleb juurde; mõni väidab, et nii märgistavad sulelised oma vaenlasi.

Ornitoloog Eedi Lelovi sõnutsi võib viimases väites olla tõetera sees. Ta on üsna kindel, et linnud kostitavad oma roojaga säravaid ja peegelduvaid objekte.

“Olen veendunud, et linnud roojavad nendele autodele, mille klaasid peegeldavad vastu. Nad näevad iseennast, mõtlevad, et see on vaenlane ning lasevad paagi tühjaks,” pakkus Lelov välja versiooni sulissõprade strateegiast.