Videoõpetus ⟩ Jaanipäeva paiku on paras aeg teha saunavihta

RMK juht Mikk Marran tõdeb, et kõige õigem aeg saunavihta teha on just jaanipäeva paiku. Alustada võib ka nädal enne pühi, niisamuti on jaanipäevajärgne nädal veel täiesti sobiv aeg metsa kaseokste järele minna ja metsaelamust saada.