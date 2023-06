Nädalast jäi kõlama ⟩ Millist turisti me ootame?

See on aeg, mil linnakülalised liiguvad tänavatel arusaamatult õndsate nägudega ja tempos, mida on töömõtetes asjalikul linlasel raske järgida. See on aeg, mil autod sõidavad ühesuunalisel tänaval vastassuunas ja tänavakohvikutest kuuleb mõnusat suminat. Aeg, mil saab imeilusas Pärnu rannas tunda rõõmu suvepäikesest ja soojast mereveest, elada kaasa kriglikele spordivõistlustele sinise tartaankattega linna esindusstaadionil või nautida meeleolukaid kultuuriüritusi ja pargikontserte, öiseid pidusid, festivale ja sumedaid suveõhtuid.