Kas nägid? ⟩ Pärnu sõudeklubist varastati öösel kahelt kaatrilt mootor

Pärnu sõudeklubi juhatuse liige Artur Maieri sõnutsi mõtlesid treenerid esiti, et mootorid on hooldusesse viidud, aga kaatrite juurde jõudes oli selge, et musta korpusega Mercury 20hobujõulised mootorid on langenud varaste saagiks, sest kõik juhtmed ja torud olid robustselt katki lõigatud, et mootor kiiresti kätte saada.