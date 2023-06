PILTUUDIS ⟩ Vutihall sai kupli peale

Kui esiti loodeti, et pneumokatuse peaks piisava inimjõu abiga saama püsti kümne päevaga , siis jalgpallurite ja vabatahlike abiga kerkis sporditaristu kiiremini.

Halli on kavandatud 100 meetrit pikk ja 64 meetrit lai kunstmurukattega jalgpalliväljak. Platsi ühes servas on tartaankattega jooksuala, mille neli rada on mõeldud 100 meetri jooksu harjutamiseks. Olmehoones asuvad riietus- ja pesemisruumid.