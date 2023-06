Loodusvaatlus ⟩ Leitsak on loodusele jälje jätnud

Rohi ei ole nii täidlane, kui võiks, ja pügatud muruplatsid kõrbevad üksteise võidu. Kui ei viskaks kalendrisse pilku, arvaks, et tegu on juuli keskpaigaga. Õhtused linnukontserdid on juba heinakuule omaselt vaiksed ja ka öölaulikud pole millegipärast väga aktiivsed. Suurem osa ööbikuidki on tänavu aastaks lõpetanud.