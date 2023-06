Pildid ⟩ Üleelusuuruses raamatute parginäitusega öeldi tere Pärnu suvele

Koidula monumendi kõrval on kümnesse keelde (läti, soome, ungari, saksa, rootsi, inglise, vene, itaalia, hispaania ja prantsuse) tõlgitud luuletused ja meie laulupidude traditsiooni ühe looja elu raamatutena pargirohelusse laiali pillutatud nagu õueraamatukogu. Näituse kuraatori Kristiina Vungi sõnutsi võib seda näha ka nii, et Koidula on kuju seest vabaks lastud.