video ⟩ 80aastane sepp Jaan rügab tihtipuhku hiliste õhtutundideni

Keskpäevaks on Jaan tule ääsi alla teinud ja tööle asunud. Kui mõni tellimus ootamas, nokitseb ta selle kallal iga päev, hiliste õhtutundideni välja. Kui muidu on meistril suu naerukil, siis tööle asudes võtab ta tõsise ja keskendunud ilme. Parasjagu on käsil metallist võreuks, mille kavandi joonistas kunstnikust tütar. Isal tuleb see nüüd valmis sepistada.

Jaan näitab rõngakujulist detaili – selle valmistamine on päeva töö. Ilu pärast on rauale keerud peale tehtud. Oluline on, et need oleks ühtlaste vahedega, teatab sepp. Sepatöö on loominguline ja kui tahad korralikku tulemust, pead vaeva nägema. “Kui abikaasa veel elas, ütles ta tihtilugu, et “sa ajad juuksekarva ka pooleks”,teatab sepp.