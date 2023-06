Katse ⟩ Ajakirjanik lubati pea kõigi teemasinate rooli

Tänavu jäävad Pärnumaa suurimad teetööd suvepealinna ühe peamise sissesõidu Via Baltica äärde, kus Pärnu–Uulu teelõiku ehitatakse 2+2-maanteeks. Eri suuruses masinad kogu Eestist müttavad seal hommikust õhtuni, et teed saaksid paremaks ja ohutumaks. Mis masinad need aga on ja kuidas täpselt tee-ehitus käib? Proovisin ise järele.