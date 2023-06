​Väljasõidu kohal on asfaldil vaevu aimata paari meetri jagu pidurdusjälgi. Vigastuste järgi on masin paremat nurkapidi äestanud sügava kraavi kallast ja siis “künnivaod” katkevad. Edasi on põõsad kraavis vigastamata, mistõttu võib arvata, et siit algas surmaauto mitmekümne meetri pikkune õhulend, mis lõppes maandumisega katusel. Risti kraaviga.​