Virtsu vägilane tõi EMilt pronksmedali: Olen elanud terve oma elu selle nimel – täna on see päev käes!

"Elu kõige kõvem tulemus ja suurepärased emotsioonid!" jagas Pank teisipäeva õhtul vahetult pärast medali kaelasaamist muljeid. "Tean, et olin suuteline paremaks kohaks, aga olen ka pronksi üle väga õnnelik. Olen terve elu elanud selle nimel, et saavutada maadluses kõrge koht – täna on see päev käes!"