Spetsiaalselt Pärnu näituse tarvis valminud töödel on kujutatud kuulekat lehma ja Europet, samuti Europe kintsu lakkuvat verejanulist härga.

Neli varem valminud tööd sobisid konteksti. Kahel neist on naisekehad, mida on töödeldud tualetipumpadega, ümber punased rotid. Samuti on väljas taies, millel näeb pisikeses paadis seilavaid punaseid lambaid.