Galerii ⟩ Kuhu minna? Vanas kuivatis muutuvad "koletised" haruldasteks kaunitarideks

Kuus aastat tagasi avatud liblikamaja sünnis on “süüdi” Jaani talu noorperenaine Kärt Lutsar, kes kunagi Inglismaal elades Londoni loomaaias liblikatelki külastas. Eestisse naasnuna tegi ta ema Antitea Lutsarile ettepaneku korter müüki panna ja maale kolida. Samal ajal kui uut elupaika otsiti, mõeldi, millega tegelda. “Põllupidajaid ja loomakasvatajaid meist ei saa, see oli selge. Tahtsime teha midagi, mida Eestis ei ole ja mis inimesi meelitaks. Leidsime, et troopilisi liblikaid Eestis kuskil ei näe,” meenutab Kärt.