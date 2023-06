Rannastaadioni kergejõustikuõhtul näeb olümpiavõitjat

Meeste 100 meetri jooksus sihib uusi tippmarke Karl Erik Nazarov. Kahe nädala eest Jõhvis sama tasemega võistlusel Eesti rekordi (10,18) püstitanud mehe nimel on sellest kevadest ka Rannastaadionil joostud kiireim aeg (10,38). Stardijoonel on ka Tšehhi rekordimees Jan Veleba (isiklik rekord 10,16), Taani sprinter Frederik Schou-Nielsen (10,24), Andrew Morgan-Harrison (10,34) Suurbritanniast, lubavasse vormi tõusnud Henri Sai (10,43) ning kiired lätlased.

Ka 200 meetri distantsil langeb suure tõenäosusega Pärnu staadioni rekord (21,02), sest kohal on viis meest, kes sellest ajast kiiremad olnud: Thomas Somers (20,37) ja Andrew Morgan-Harrison (20,63) Suurbritanniast, Tomaš Nemejc (20,53) Tšehhimaalt, Oskars Grava (20,87) Lätist ning äsja Euroopa mängudel esimest korda 21 sekundi piirist jagu saanud Nazarov (20,94).

Naistest tuleb pärnakas Ann Marii Kivikas kodupubliku ees isiklikke rekordeid (100m 11,57 ja 200m 23,51) püüdma nii 100 kui 200 meetri jooksus. Mõlemal sprindidistantsil on konkurentideks itaallanna Irene Siragusa (11,21/22,96), lätlannad Sindija Bukša (11,29/23,02) ja Gunta Vaicule (11,53/22,94), Kristin Saua (11,81/23,90) ning teised. Rannastaadioni 100 meetri jooksu rekordi (11,42) püstitas mõne nädala eest Õilme Võro ning 200 meetri distantsi tippmark (23,96) on kaks aastat olnud Kristin Saua nimel.

Naiste 100 meetri tõkkesprindis on Diana Suumann (isiklik rekord 13,23), Kreete Verlin (13,30), Anna Maria Millend (13,44), Johanna Ilves (13,46) ja Pippi Lotta Enok (14,09) valmis püüdma enda kiireimat aega. Eestlannade konkurentideks on äsja Slovakkia rekordit uuendanud Stanislava Škvarkova (12,89), Nicla Mosetti (13,02) Itaaliast, Saara Keskitalo (13,20) Soomest ja Mathilde Heltbech (13,27) Taanist. Pärnu staadioni tippmark, 13,02 sekundit, on juba 33 aastat olnud lõunanaaber Ljudmila Olijare nimel.