Kolumn ⟩ Tõrvatilgad meepurgis

On teisipäeva õhtu ja just antud start aastajooksusarja järjekordse etapi mudilaste 200 meetri jooksule. Pool maad sibatud, läheb samm töntsimaks ja tähelepanu hajub. Emmed-issid peavad pisikesi tegelasi kogu hingest ergutama, et elu õiekesed ikka lõpuni jõuaks. Minu laps on vist harakas: ta leiab pehme liiva seest kuldläikega kommipaberi ja keeldub edasi jooksmast, enne kui lähimat prügikasti näitan ja algavad läbirääkimised. Luban talle, et finišisse jõudes tõttame otsejoones konteineri juurde.