Suvepealinna rekorditel silma peal hoidva Priit Neeme sõnutsi on tegemist Pärnu linna läbi aegade kõvima tulemusega. Varasem tippmark oli 2011. aastast Erik Jagori (54,94) käes, kes esindas toona SK Altiust.

“Henrilt väga kõva jooks – pea sekund parem kui Eriku varasem tippmark,” lisas elav spordileksikon Neeme, kes täpsustas, et Pärnu linna rekordite alla loetakse need tulemused, mille on teinud suvepealinna klubide esindajad.