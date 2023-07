Vanameister Ilmar Tõnisson pälvis laulupeol orkestridirigendi preemia

Pärnumaal sündinud Ilmar Tõnisson on dirigent, muusikaõpetaja, muusika- ja hariduselu korraldaja ning klarnetist. Tõnisson asutas 1972. aastal Eesti noorte puhkpilliorkestri, mida ta juhatas peadirigendina 21 aastat. Lisaks on ta üks Pärnu humanitaargümnaasiumi muusikaosakonna asutajaid ja eestvedajaid ning Pärnu muusikafestivali rajaja. Instrumendiõpetajana on Tõnisson erinevates muusikakoolides õpetanud flööti, klarnetit, saksofoni, plokkflööti ja orkestri dirigeerimist. Noorte puhkpilliorkestri dirigendi preemia laureaat on olnud seotud ka laulupidudega – ta oli 1993. aastal toimunud VII koolinoorte laulupeo puhkpilliorkestrite dirigent.