“Rongkäik on paljudele juba paras pingutus, nii vanaks oleme jäänud. Ja me ei ole professionaalne kontserdiorganisatsioon, vaid MTÜ,” selgitas Trink, kes isegi kirglikult suupillimängu harrastab. Ta lisas, et vabatahtlikku tööd on festivali heaks läbi aastate teinud nii äriinimesed kui pedagoogid, inimesed väga paljudelt erialadelt, kaasa arvatud ta ise. Samal ajal loob sõprade korraldatud festival eriliselt nauditava õhkkonna. “Kui ilm soosib ja publikut jätkub, siis on see suur õnn!”