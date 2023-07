Pärnu muusikafestivalil osaleb tänavu rekordarv muusikuid

Maailmaklassika kõrval on Pärnu muusikafestivalil olulisel kohal Eesti autorite looming. Samuti jätkab festival traditsiooni tuua igal suvel Pärnus maailmaesiettekandena kuulajateni üks uudisteos Eesti heliloojalt.

Sel aastal alustab kodupubliku ees teekonda maailma kontserdilavale Jüri Reinvere “Narride laev” (“On the Ship of Fools”), mis on kirjutatud festivali tellimusel ja Pärnus plaadi tarvis salvestatakse.