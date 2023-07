Elanike valmisolek kriisiks on niisama kasin kui mõne aasta eest

Inimeste varustatus vajalike ravimitega on üldiselt küll hea, kuid kehvemaks on muutunud varustatus esmaabivahenditega. ​Janika Usin, päästeameti ennetustöö osakonna juhataja

Uuring näitab, et jätkuvalt on hädaolukorraks kõige paremini valmis Lääne- ja Lõuna-Eesti inimesed. Nad on ülejäänud Eesti piirkondadega võrreldes paremini kursis sellega, missugused hädaolukorrad ohustavad nende kodukanti ja missuguste vahenditega saab sel juhul tagada pere toimetuleku. Ida regiooni perede hädaolukorraks varustatuse tase jääb veidi alla riigi keskmise, samal ajal kui teadmised vajaliku varu kohta on Eesti keskmisel tasemel. Kõige kehvemini on kriisiks valmis Põhja-Eesti elanikud.

Kui koroonapandeemia algus ärgitas inimesi hoolikalt järgima hoiatussõnumeid ja käitumisjuhiseid, siis praeguseks on see käitumisviis taandunud: uuringu kohaselt reageerib hoiatussõnumitele ja järgib käitumisjuhiseid 41 protsenti rahvastikust. Põhjalik tutvumine hädaolukorra käitumisjuhenditega või õppustel osalemine iseloomustab ainult 15 protsenti elanikest. Samal ajal on märgatavalt kasvanud nende inimeste hulk, kes on kas või veidi tutvunud hädaolukorra käitumisjuhistega või osalenud mõnel õppusel. Kui 2017. aastal oli see iseloomulik 22 protsendile inimestest, siis nüüd oli näitaja kerkinud 41 protsendini. Seega kinnitavad arvud, et üldine teadlikkus on siiski tõusnud.