Ilmakuulsa pianisti Eestisse kolimine ajendas looma uut festivali

Juurika sõnutsi on see kontseptsioon mujal maailmas väga levinud. “Olen külastanud ka suurt Pärnu muusikafestivali, see on olnud väga inspireeriv platvorm noortele dirigentidele ja orkestrimängijatele ja oligi mul eeskujuna silme ees,” tõdes ta. “Me, pianistid, oleme ju sellised üksikud. Peame oma musta pilli taga hästi palju üksinda aega veetma, meil on palju rohkem noote (kui ülejäänud pillide puhul), mida õppida, harjutada. Pianist mängib vahepeal küll teiste kammermuusikutega, aga valdava aja on üksi. Ka soolokontsertidel oleme iseendaga, meil puudub tihti kokkupuude orkestriga.”