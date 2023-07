Äikese tekitatud ülepinge on viimase nädalaga kahjustanud elektoonikaseadmeid paljudes kodudes.

Viimane nädal on olnud suhteliselt äikeserikas ja seda on saanud kahjuks tunda paljud koduomanikudki, kelle kodumasinad ja elektoonikaseadmed on pikse põhjustatud ülepinge tõttu kahjustatud.