Intervjuu palve peale küsis Tereštšenko minult, kas olen tema filmi vaadanud ja kui selgus, et ei ole, teatas, et talle kohe “meeldivad” ajakirjanikud, kes kirjutavad lugusid filmidest, mida nad näinud pole. “Aga te ju kohe räägite sellest” vastust kuuldes kukkus ta vuristama, et pigem ei tahaks enda filmist rääkida, vaid tutvustaks oma kahe tudengi filme, mis samuti konkursil osalevad.