Staarid pajatavad rannaliival öölugusid

Kogu ettevõtmist korraldavad Sütevaka aegadest üksteist tundvad noored, Algogi kuulub nende sekka, samuti idee autor Romet Mägar, bändi The Boondocks liige. Kusjuures see bänd ongi järgmine, kes rannaliival öölood kõlama paneb. Jutupausid täidavad külalised muusikapaladega.

Inger-Helene Värat PÕKSist tõdes, et sel nädalal on vestlussarjal vihmapaus ja The Boondocks tuleb külla järgmise nädala neljapäeval. Vihma korral pole muud võimalust kui üritus edasi lükata, sest rannas liivakõrgendike vahel asetseva PÕKSi alale on väga keeruline suurt katusealust püstitada. Pealegi on rannamõnud üks osa üritusest. “Vihmaga ei tule inimestel pähegi randa kohvikusse tulla,” põhjendas Värat.