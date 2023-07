Vaprus tõi hooaja teiseks pooleks ründeliini täiendust tugevuselt neljandast liigast

“Jah, Raimondil on suurest jalgpallist väike paus olnud, aga ma tean teda noortekoondisest hea mängijana, kellel on oskusi, ja ma näen, et ta võib meid aidata,” ütles Prins. “Tema silmis on näha tahet tulla tagasi suurde jalgpalli, soovi Pärnu esindusmeeskonda maksimaalselt panustada ja usun, et ta annab meile hooaja teiseks pooleks lisakäigu juurde.”