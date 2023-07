MAALT JA HOBUSEGA ⟩ Suvituslinna sesoonne saatus

Aga mitte ainult. Aastaid samu kohti külastavatest turistidest saavad kohalikud: hotellist tuttavate manu, siis enda suvekorter-villa ja lõpuks täiselamine. Kaugtöö kasv on seda võimendanud. Kuurortlinna elanikke teenindavad turistide raha eest püsti pandud spaad, söögikohad ja kaubandus, mis muidu oleksid märksa tagasihoidlikumad. Hea elukeskkond soosib ettevõtete tulekut. Töösturi proua on nõus järgema härrale, et kasutada siinsete ilusalongide ja butiikide teenuseid. Tugev tööstuslik taust ja sellest kogunev eelarveraha on omakorda abiks parema linnakeskkonna loomisel.