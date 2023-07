Graafikud ⟩ Automüük Pärnus loksub nagu merevesi

Poole aastaga müüdi Pärnus 710 uut autot: 601 sõiduautot ja 109 tarbesõidukit. Seda on 28 võrra vähem kui mullu, ent 17 võrra rohkem kui tunamullu.

Markidest on ostjate lemmik Toyota, mille mudeleid on läinud kaubaks 160. Volkswageneid on poole aastaga salongidest välja vuranud 129, Škodasid 114, Kiasid 41 ja Forde 36.