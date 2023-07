Suur lugu ⟩ Maestro Ilmar Tõnisson: Kui ma 1960. aastal Pärnu tulin, oli pilt väga kurb

Püüame ruttu teha, sest väiksema tormi mõõtu iilid puhuvad särgist läbi ja keha hakkab jahedusest võdisema. Meie külastuse aegu ei olnud augustis 88aastaseks saav maestro veel pealinnas laulupeol esimest korda välja antud noorte puhkpilliorkestri dirigendi preemiat kätte saanud. Riski, et ta võiks enne tähtsat päeva külmetuda, ei oleks küll julgenud võtta. Vanahärra muretseb natuke, et jalg on haige, aga suur kihk on ikka sinna dirigendipulti auhinda vastu võtma ronida.