Muhu väina regatil vahetusid liidrid

„Huvitav on märkida, et sel aastal on konkurents erakordselt tihe ja kõigis viies paadiklassis vahetusid liidrid,“ rääkis regati peavõistlusjuht Tormi Jõgi, lisades, et nõrgavõitu läänekaarest puhunud tuule toel jõudsid kiiremad paadid veidi pärast südaööd finišisse, kuid laisema käiguga tillukestel Folkbootidel kulus distantsi läbimiseks veel üle seitsme tunni.