Noorte kirglike pärimusmuusikute lood on valminud tänu Ruhnu saarele, muumilugude tegelastele ja suitsukalale

“Minul on käinud ära täielik valgustus,” tõdeb Juuli. “Tahan aina rohkem viiulit mängida ja muusikat teha. Vahepeal tuleb täielik kaif: olengi siin ja praegu, mängin koos nende inimestega, tunnen, kuidas keeled sõrmede all vibreerivad. Ja kõik need lood, mida mängin, räägivad midagi, sosistavad kõrva. See armastus on nii suur, et ma lihtsalt tahan oma elu pühendada muusikale.”