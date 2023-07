Silver Sepa koduõuel Treimanis lauldakse uuesti laulupeolaule

Silver Sepp ja Kristiina Ehin on kodukülas Treimanis juba lauljate ootel.

“Mu rõõm on lõputu. Kuid siit me peame lahkuma. Me hääl kui tõusnuks tuul,” laulis Silver Sepp koos ühendkooriga noorte laulupeo lõpus, nii lauljad, dirigent Aarne Saluveer kui kitarr vihmapiiskadest ja lugematud silmad meeleliigutuspisaraist tilkumas.