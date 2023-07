Graafik ⟩ Saiakeste hinnad on kerkinud nagu pärmi peal

Võrdlesime pagaritoodete hindu kahe aasta taguse ajaga. Selgus, et hinnad on tõusnud pea kõigis kohtades, siiski tekkis hindu võrreldes üllatusmomentki.

Pagariäri Leivakas on tegutsenud Pärnu jõe ääres viimased kolm aastat. Pagaritöökoja kõneisik Orvi Rea rääkis, et on selle aja jooksul pidanud hindu tõstma ühe korra. Põhjus oli tooraine ja elektri hinnatõus, mis omakorda viis töötajate palgatõusuni.