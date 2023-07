Pärnus tuleb maailmaesiettekandele Jüri Reinvere uudisteos “Narride laev”

“Inimesed petavad üksteist Facebookis ja Instagramis. Koroona eitajad, kliimamuutuste eitajad või genotsiidi eitajad tirivad teaduslikud leiud porri. Poliitikud korraldavad saateid selleks, et paista silmapaistvad ja sümpaatsed, mitte et lahendada kiireloomulisi ühiskondlikke probleeme. Ja tänapäeva uue poliitilise ideoloogia huvides kirjutatakse praegu Euroopas järjest kasvava innuga ajalugu ümber, mistõttu me varsti vaevalt teame, kuidas meist said need, kes me oleme. Need on kõik kaalutlused, mis mind kirjutades motiveerisid,” avaldas helilooja.