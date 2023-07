Intervjuu ⟩ Aivar Mäe: Kui tööle hakkasin, siis alguses natuke kartsin

Kohtume Mäega Vändra gümnaasiumis, kuhu ta sai hiljuti Tallinki laevalt suurema hulga siniseid toole. Vallajuht tõdeb Mihkel Lüdigi tuppa kõndides, et tal on suurfirmaga vanast ajast head tutvused ja sellised toolid viiakse teistessegi valla asutustesse.

Istume Mihkeli Lüdigile pühendatud toas, kus on ka õpetajate tuba. Teiega intervjuud kokku leppides tegin ettepaneku vestelda mõnes teile olulises kohas. Millest selline valik?

Mina Mihkel Lüdigit ei saanud tunda, aga arvan, et oleme natuke sarnased. Ta oli väga tugev organisaator. Kui sirvime ajalugu, on tema üks Eesti kõrgema muusikakooli rajajatest koos August Topmaniga. Tema on see, kes keerulisel ajal, kui Eesti sai vabariigiks ja raha polnud, hakkas Kaarli kirikusse ehitama Eesti kõige suuremat orelit. Ta oli seal ka organist.