Üks tugisammastest jätkab Pärnu Sadama rivistuses uuelgi hooajal

Klubi sotsiaalmeedias antud intervjuus tõdes Valge, et möödunud hooaja lõpus saadud pronksmedalid toodi küll koju, aga tulemus jäi närima. Ta ise mängis play-off’ides mononukleoosi põdedes. “Oleks paar punni rohkem Tartu vastu visanud, siis oleks kirkamate medalite peale mänginud,” lausus ta. “Kuna jäi kriipima, on see üks põhjus, miks tagasi tulla ja uuesti ära teha finaali teema, mida me eelmised kaks aastat tegime.”



Teine põhjus on see, et Pärnu läheb taas eurosarja, mis annab rohkem võimalusi.



Valget ootab ees neljas järjestikune hooaeg Pärnu Sadama särgis. Seekord sõlmiti üheaastane leping, mida võib poolte kokkuleppel pikendada aasta võrra.







Aastaid tagasi kutsus Mihkel Kirves Valge suvepealinna meeskonna eest mängima, lubades talle oma palgast juurde maksta. Kuna Kirvesel veel lepingul allkirja all pole, lubas sel korral Valge midagi välja mõelda, kui meeskonnakaaslane tiimis jätkaks.