Soomlane esimest korda Pärnus: Nüüd olen paradiisis

Soomlased on siinmail juba aastakümneid puhkamas käinud ja Pärnust on paljudele neist saanud suvituspealinn. Oma siinsetest kogemustest blogi pidav Mirca Mäensivu-Puukko veedab Pärnus juba kümnendat suve. Ta on ostnud siia oma elamisegi.