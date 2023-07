Pärnu muusikafestivalil kuulutati välja tänavune Lepo Sumera nimelise heliloomingu preemia laureaat

Preemia žüriisse kuulusid helilooja Helena Tulve, muusikateadlane Kerri Kotta ning elektronmuusik ja helikunstnik Tammo Sumera. Nad tõid esile, et Age Veeroos on üks olulisemaid eesti kõlamodernistliku kammermuusika loojaid. 1990ndatel toimunud kõlamodernistlik pööre jäi oma radikaalsuses ilmselt täielikult hoomamatuks seda pööret esindanud olulisematele heliloojatelegi, kelle teoste vormiline külg maksis tollal endiselt teatavat lõivu traditsioonile.

Kompromissitu otsijana on Veeroos uurinud aastakümneid seda, mida tähendab kõlast lähtuv kompositsioon ja lükanud tagasi kõik liiga ilmsed või mugavad lahendused. Selle tulemusena on sündinud haruldane tasakaal kõla ja vormi vahel.

Pealtnäha juhuslikest fragmentidest, muusikalisest Browni liikumisest sünnib kristallselge struktuur, mille terviklikkust on diskursiivse analüüsi kaudu keeruline sõnastada. See ei ole efektne muusika, kuid süvenenum tutvumine sellega võib olla transformeeriv kogemus.

Veeroosi muusika loob tundliku omamoodi enigmaatilise kõlaruumi, milles pole kohta lihtsustamisel ega tühjal jutul. Isikupärast poeetilist väljendust toetab olulise kihistusena ka elektroonika, mille kasutamises on Veeroos eesti muusikamaastikul üks järjepidevamaid ja meelekindlamaid. “Samuti on tähelepanuväärne helilooja panus uue põlvkonna loojate koolitamisse nii Heino Elleri koolis kui suvises Loomelaboris, mis on meie noorte heliloojate oluline taimelava,” kommenteeris Helena Tulve žürii otsust.