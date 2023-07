Vastulause ⟩ Pärnu lennujaam – kas meie õnn või õnnetus?

Teeme esmalt selgeks mõne lennunduse põhitõe. Lennunduse rusikareegel on see, et mida väiksem on kahe sihtkoha vahel lendav lennuk, seda kõrgem on iga lennukis oleva istekoha omahind ehk siis pileti hind lõpptarbija jaoks. Kuna Pärnu on rahvusvahelise lennunduse mõttes väike küla, ei ole siin suuremate lennukite jaoks lihtsalt piisavalt nõudlust ehk reisijaid. Nii ei saa me Pärnu lennujaamas unistada üheeurostest kampaaniahindadest, sest see ei ole lihtsalt võimalik.